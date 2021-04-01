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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ рекомендует отмечать Пасху и Орозо айт на открытом воздухе

ВОЗ рекомендует отмечать религиозные праздники на открытом воздухе. Об этом сообщают «Новости ООН».

В организации отмечают, что вера и связанные с ней положительные эмоции благоприятно сказываются на психологическом состоянии людей, особенно сейчас, когда все так устали от пандемии. Но вместе с тем необходимо соблюдать меры предосторожности.

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Массовые мероприятия, поездки способствуют передаче инфекции и могут спровоцировать новые вспышки. В ВОЗ считают, что в тех странах, где отмечается рост заболеваемости, желательно отменить торжества.

«Впрочем независимо от страны все мероприятия необходимо проводить на открытом воздухе, ограничивать состав их участников и продолжительность, а также держаться друг от друга на расстоянии, соблюдать гигиену рук и носить маски. Желательно, конечно, встречать праздники в узком кругу, с домочадцами», — отмечают в организации.

В ВОЗ напоминают, что массовые мероприятия в закрытых помещениях сопряжены с риском, особенно когда собираются представители разных поколений, не проживающие под одной крышей и не придерживающиеся единых эпидемиологических правил. Чтобы хоть как-то снизить риск распространения инфекции в подобных ситуациях, необходимо часто и тщательно проветривать помещение и следовать другим рекомендациям местных властей.

Напомним, в 2021 году православные христиане будут отмечать Пасху 2 мая, католики и протестанты — 4 апреля. Орозо айт в этом году отметят, по предварительной информации ДУМК, 12 мая.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188382/
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