COVID-19 в мире. Заразились более 128,7 миллиона, умерли более 2,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 639 тысяч 84 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 128 миллионов 791 тысяча 500 человек. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 459 тысяч 483), Бразилии (12 миллионов 748 тысяч 747), Индии (12 миллионов 149 тысяч 335), Франции (4 миллиона 705 тысяч 68), России (4 миллиона 494 тысячи 234), Великобритании (4 миллиона 359 тысяч 982), Италии (3 миллиона 584 тысячи 899), Турции (3 миллиона 317 тысяч 182), Испании (3 миллиона 284 тысячи 353), Германии (2 миллиона 829 тысяч 221) и Колумбии (2 миллиона 406 тысяч 377).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 73 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 364 тысячи 483 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 814 тысяч 899. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 890 человек. В том числе в США всего скончались 552 тысячи 38 человек, Бразилии — 321 тысяча 515, Мексике — 203 тысячи 210, Индии — 162 тысячи 468, Великобритании — 126 тысяч 955, Италии — 109 тысяч 346.

В Кыргызстане зарегистрировали 88 тысяч 538 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 295 тысяч 506, Узбекистане — 82 тысячи 869, Таджикистане — 13 тысяч 308.