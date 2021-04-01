В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 192 человека. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 688 пациентов, в больницах — 504. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 100 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 378 человек (или 75 процентов) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 88 человек. В Бишкеке выписаны 46 человек, Оше — 3, Чуйской области — 32, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 897 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.