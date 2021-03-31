В Москве судят кыргызстанку, продавшую своего ребенка

В Москве проходит судебный процесс над кыргызстанкой, продавшей своего ребенка. Об этом 24.kg сообщила переводчица в суде Салтанат Митиева.

По ее словам, процесс идет в Пресненском районном суде Москвы. Кыргызстанка обвиняется по двум статьям: «Ложная информация» (статья 306 УК РФ) и «Незаконное лишение человека свободы» (статья 127 УК РФ).

«Ей 22 года, совсем молодая девушка. Сама еще ребенок. Год и четыре месяца содержится в СИЗО. Она не замужем. Забеременела случайно и потом решила отдать ребенка своим же соотечественникам. Покупатели малыша тоже задержаны и проходят по этому делу», — рассказала Салтанат Митиева.