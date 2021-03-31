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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Джалал-Абаде усилили меры по соблюдению санитарных правил

В Джалал-Абаде усиливают меры по соблюдению санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в городе ввели обязательный масочный режим. Сегодня несколько сформированных групп из числа представителей муниципалитета, врачей и правоохранителей сделали предупреждения предприятиям, банкам, торговым объектам и ресторанам. Их сотрудников и руководство призвали работать в масках и пользоваться антисептиками.

Отметим, что в Джалал-Абаде с начала этого года коронавирусом заразились 37 человек.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 374 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188311/
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