Стена рухнула на садик. В стройкомпании опровергли слова владельцев детсада

Строительство многоэтажного дома, чья стена сегодня утром рухнула на детский сад, ведется согласно всем разрешительным документам, и слова представителей образовательного учреждения не соответствуют действительности. Об этом 24.kg сообщил представитель стройкомпании Бакыт Айдаров.

По его словам, по документам эта стена ранее являлась задней частью гаражей, которые стояли на территории участка строительной компании.

«При подготовительных работах перед строительством многоэтажного дома нами был осуществлен демонтаж передних частей этих гаражей. А задняя часть гаражей осталась и служила ограждающим забором между детским садом и строительной площадкой. А хозяин детского сада к этой стене пристроил сарай. При проектировании и согласовании в Бишкекглавархитектуре было установлено, что эта пристройка по документам является сараем, который используется частным детским садом как кухня», — рассказал представитель стройкомпании.

По словам Бакыта Айдарова, представители строительной компании неоднократно обращались к владельцам детского сада, чтобы они отступили от стены.

«Наши просьбы были проигнорированы. То есть рухнула наша стена, а садик незаконно пристроил к нашей стене свой сарай. Но в любом случае эта неприятная ситуация нас тоже очень сильно огорчает. Утром представители нашей компании выезжали на место и предложили сесть за стол переговоров с хозяевами частного садика, чтобы решить проблему», — отметил он.