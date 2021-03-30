Около 2 миллионов евро потребуется на проект по переработке пищевых отходов

В Кыргызстане есть только одна компания, которая перерабатывает пищевые отходы. Об этом на пресс-конференции сообщил директор МП «Бишкекский санитарный полигон» Адиль Назаров.

По его словам, компания «Флюид» превращает пищевые отходы в биогаз, углекислый газ и биогумус.

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«Ранее мной был предложен проект по раздельному сбору мусора у баков. Например, в советское время пищевые отходы складировались отдельно. У нас есть одна компания, занимающаяся переработкой пищевых отходов. Если в промышленных масштабах переработка будет стоить около 2 миллионов евро. Это не такие большие деньги, чтобы решить проблему метана, вырабатывать органические удобрения», — сказал Адиль Назаров.

Глава муниципального предприятия отметил, что сортировка мусора может принести доход. В частности, только одна мусорная площадка может в сутки приносить 1 тысячу сомов от реализации пластика, металла, бумаги, стекла и алюминиевых банок.

«Можно оборудовать мусорные площадки видеокамерами, чтобы мусор там не поджигали и тем самым не было вреда имуществу города. Каждый мусорный бак стоит 220 евро. Есть факты кражи не только колес от баков, но и самих контейнеров», — сказал Адиль Назаров.