11:02
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

Завод по выработке электроэнергии из мусора построят в городе Ош

В Оше на месте бывшей мусорной свалки построят завод по выработке электроэнергии из отходов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Планируется, что предприятие будет перерабатывать до 800 тонн мусора в месяц, вырабатывая до 30 мегаватт электроэнергии.

Как пояснил 24.kg пресс-секретарь Жылдызбек Болотбеков, город может обеспечивать завод 600 тоннами отходов ежемесячно, а недостающие 200 тонн планируется собирать в близлежащих селах.

Территорию рекультированного полигона засадят деревьями. В мэрии заверяют, что жителям не стоит опасаться работы предприятия: технология сжигания мусора не предполагает выброса вредных веществ в атмосферу — не будет ни неприятного запаха, ни черного дыма.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367694/
просмотров: 303
Версия для печати
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
27 марта, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 марта Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 март...
10:48
Мэрия Бишкека опровергла слухи о продаже стадиона «Алга» и ввела ограничения
10:46
Страны ОДКБ согласовали план региональной операции «Нелегал-2026»
10:34
Сборная Турции вышла в финал евроквалификации чемпионата мира по футболу
10:21
Драка в Бишкеке: задержаны участницы, родителей привлекли к ответственности