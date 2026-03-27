Завод по выработке электроэнергии из мусора построят в городе Ош

В Оше на месте бывшей мусорной свалки построят завод по выработке электроэнергии из отходов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Планируется, что предприятие будет перерабатывать до 800 тонн мусора в месяц, вырабатывая до 30 мегаватт электроэнергии.

Как пояснил 24.kg пресс-секретарь Жылдызбек Болотбеков, город может обеспечивать завод 600 тоннами отходов ежемесячно, а недостающие 200 тонн планируется собирать в близлежащих селах.

Территорию рекультированного полигона засадят деревьями. В мэрии заверяют, что жителям не стоит опасаться работы предприятия: технология сжигания мусора не предполагает выброса вредных веществ в атмосферу — не будет ни неприятного запаха, ни черного дыма.