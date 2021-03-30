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Общество

Из-за лужи не видно разметку по Дэн Сяопина. Штрафовать водителей не будут

Штрафы за нарушении ПДД по «Безопасному городу» на пересечении улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина будут отклонены. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Ранее читатель редакции сообщал, что на перекрестке не решают проблему с огромной лужей, из-за которой не видно разметку. «Огромная лужа перед перекрестком, на котором установлены камеры. Разметки не видно вообще, но камеры исправно работают», — написал он.

В ГУОБДД подчернули, что постановления о нарушении ПДД выносят только при наличии доказательств. В данном случае образовавшаяся лужа скрыла от водителей авто и самих камер дорожную разметку. Поэтому зафиксированные факты нарушений на данном участке проезжей части будут отклонены.

«Если граждане считает что, постановление о нарушения вынесено неправильно, и не согланы с нарушением, для обжалования могут обратиться в отдел по работе с обращениями граждан ЦМ ГУОБДД МВД по адресу: город Бишкек, улица Горького, 20», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188115/
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