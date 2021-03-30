Хабаровск приглашает участвовать юных кыргызстанцев в конкурсе рисунка

Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Мы дети одной планеты». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, выставку-конкурс организует Хабаровская региональная общественная организация «Союз обществ дружбы с зарубежными странами».

К участию приглашают юных художников трех возрастных категорий: 6-8 лет (включительно), 9-12 лет (включительно) и 13-17 лет (включительно).

Каждый участник имеет право подать не более одного рисунка размером не менее 30×40 сантиметров и не более 38×55 сантиметров. Рисунки могут быть выполнены любыми художественными материалами.

Для участия нужно до 30 апреля пройти электронную регистрацию.