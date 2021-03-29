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Общество

Дом на месте детской площадки. Мэрия подала в суд

На месте детской площадки на пересечении Ильменского переулка и улицы Месароша хотят построить дом. Об этом сообщили жители на личном приеме у исполняющего обязанности мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова.

Как отметили в пресс-службе, горожане обратились с просьбой отменить строительство жилого дома.

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«И. о. градоначальника поручил акиму Первомайского района Максату Нусувалиеву провести работу по уточнению и выяснению обстоятельств данной ситуации. Была создана комиссия в составе сотрудников райадминистрации и городских служб», — сказали в мэрии.

Выяснилось, что земельные участки на улице Месароша закреплены в собственность гражданина З. Д., имеется государственный акт о праве частной собственности.

«Управление землепользования и строительства (УЗС) направило исковое заявление в судебные органы с просьбой признать недействительной регистрацию права на земельные участки. 26 марта административный суд определил приостановить строительные работы до окончания судебных разбирательств», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188020/
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