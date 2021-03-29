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Общество

Завтра в центре столицы временно не будет воды

Завтра в одном районе столицы временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Кок-Жар» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Холодной воды не будет завтра, 30 марта, с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Туголбая Аты, Ибраимова и Панфилова.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187956/
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