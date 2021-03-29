Врачей и медсестер готовят к возможной третьей волне COVID-19 в Кыргызстане

В рамках подготовки к возможной новой волне коронавирусной инфекции COVID-19 главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и соцразвития проводят повторное обучение мультидисциплинарных команд (МДК) врачей и медицинских сестер. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, обучение прошло в Оше, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В состав МДК входят ведущие специалисты: инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи, кардиологи, педиатры, акушеры-гинекологи, терапевты, семейные врачи, неврологи, эндокринологи и другие.

«Основное внимание уделено вопросам лечения через консилиумы, практическим навыкам по респираторной поддержке тяжелых и крайне тяжелых больных с использованием различных режимов кислородной терапии, высокопоточной оксигенотерапии, неинвазивной вентиляции легких, а также ИВЛ, так как вышеуказанные технологии поддерживающей терапии повысят эффективность лечения и сохранят жизни тяжелых пациентов», — отметили в ведомстве.

В Минздравсоцразвития отметили высокий потенциал медсестер в оказании помощи тяжелым больным в новой роли помощника врача, и в целом укреплении потенциала системы здравоохранения в борьбе с COVID-19 и другим вызовам.

По его данным, МДК врачей и медсестер готовы к новой возможной волне коронавирусной инфекции и другим вызовам для эффективной защиты здоровья населения.

«Созданная сеть МДК во всех регионах республики и такой подход имеют перспективы для реагирования и организации помощи при других вызовах, в том числе для оказания эффективной помощи всем тяжелым категориям пациентов», — отмечает профессор Талант Сооронбаев.

На следующем этапе обучение пройдут МДК Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей и Бишкека.