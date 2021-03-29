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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Пусть вернет деньги. Чиновники обвиняют пенсионера в подделке документов

Чиновники ликвидированного Министерства труда и социального развития (ведомство, согласно новой структуре кабмина, перешло под юрисдикцию Минздрава. — Прим. 24.kg) подали в суд на пенсионера, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Кайратбека Эралиева. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

Первомайский районный суд Бишкека признал Кайратбека Эралиева виновным и приговорил к шести годам заключения. Срок был заменен на условное наказание на три года. Пенсионера также приговорили к штрафу в размере 1 миллиона 503 тысяч сомов. Чуйский областной суд отменил это решение. Потерпевшие обратились в Верховный суд.

Однако процесс постоянно откладывается. По словам представителей потерпевшей стороны, адвокат обвиняемого не является в суд без объяснений причин. Кайратбеку Эралиеву назначен государственный защитник. Но ответчик отказывается от юриста, поскольку последний не ознакомлен с материалами дела.

Напомним, Кайратбек Эралиев проходит обвиняемым по ряду статей УК КР, включая «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР.  Представители Минздрава, ссылаясь на экспертизу, утверждают, что Кайратбек Эралиев, чтобы ему увеличили пособие и компенсацию, подделал документы. Он исправил данные о полученной дозе рентген-облучения, и поэтому его признали инвалидом. Таким образом, с 1995 по 2015 год получил 1 миллион 112 тысяч 573 сома компенсации, пенсия при этом составила 174 тысячи 595 сомов. Сумма ежемесячных льгот с 2015-го по сегодняшний день — 210 тысяч сомов.

В суде доказано, что своими действиями Эралиев причинил ущерб государству в размере 1 миллиона 503 тысяч сомов.

Однако Кайратбек Эралиев заявляет, что он ничего не подделывал и действительно тяжело болен. Все заболевания хронические и являются следствием облучения, которое он получил, работая в Чернобыле. 

Заседание в Верховного суда состоится 30 марта. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187872/
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