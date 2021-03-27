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Общество

Цены растут. Госагентство антимонопольного регулирования будет штрафовать

Заместитель директора Государственного агентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков рассказал 24.kg о том, как провели мониторинг цен на социально значимые товары на ярмарках Первомайского и Свердловского районов и в крупных торговых сетях Бишкека.

По его словам, цены взвинчивают перекупщики. Надо учитывать и то, что Кыргызстан — импортозависимое государство.

«Да, мы обеспечиваем себя картофелем. Но стоимость его скачет на ярмарках. Поэтому мы настоятельно требуем установить цену до 30 сомов за килограмм, но с учетом интересов как фермеров, так и потребителей. Кроме того, рекомендуемая нами цена на мясо — 420 сомов за кило. В некоторых точках она достигает 430-450 сомов. Мы это пресекли. Такая же ситуация с растительным маслом. Литр не должен стоить 155-160 сомов. Отдельно проработаем вопрос с установлением фиксированной цены на мясо курицы», — сказал Кенешбай Тайлаков.

Он добавил, что в гипермаркетах для пенсионеров булку хлеба весом 300 граммов будут отпускать вместо 15 за 11 сомов. «Сейчас эта норма действует в крупных магазинах. Но с 7.00 до 11.00. Мы рекомендуем продлить до вечера этот порядок. Пенсионеры смогут покупать хлеб по сниженной цене», — подчеркнул Кенешбай Тайлаков.

Он добавил, что повысились и цены на ГСМ — до 30 процентов. 

Проверки проводят в Бишкеке и Чуйской области еженедельно.  Госагентство будет штрафовать за необоснованное повышение цен и просит правительство ввести госрегулирование стоимости соцзначимых продуктов.

За 2020 год за счет введения штрафов в бюджет поступил 151 миллион сомов. Перерасчет в пользу потребителей составил 4 миллиона сомов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187856/
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