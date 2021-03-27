В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 965 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 437 пациентов, в больницах —528 . В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 138 — в тяжелом. Состояние основной массы больных —366 человек (или 69,3 процента) — оценивают как средней тяжести, четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 68 человек. В Бишкеке выписаны 36 человек, Оше —2 , Чуйской области — 27, Нарынской — 2, Ошской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 537 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.