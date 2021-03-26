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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

У Фарида Ниязова гипертония. Адвокат просит освободить его

У экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова диагностирована гипертоническая болезнь высокого риска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, это заболевание включено в перечень тяжелых, препятствующих содержанию подозреваемых и обвиняемых в СИЗО.

«Диагноз выставлен 3 марта консилиумом врачей Наццентра кардиологии и терапии имени М.Миррахимова. Консилиум состоял из семи врачей. На протяжении нахождения в СИЗО-1 Фарид Ниязов никогда не жаловался на здоровье. По закону содержание человека под стражей должно осуществляться в условиях, исключающих опасность для жизни человека. Кроме того, при обнаружении у подозреваемого тяжелого заболевания мера пресечения может быть изменена на менее строгую. А для этого перед следственной судьей должно быть заявлено ходатайство. Я обратился к генпрокурору Курманкулу Зулушеву о том, чтобы была инициирована процедура изменения меры пресечения Фариду Ниязову», — сообщил Замир Жоошев.

Напомним, Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187794/
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