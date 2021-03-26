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Общество

Назначен новый руководитель Фонда обязательного медицинского страхования

Артурбек Жуманазаров назначен председателем Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения и социального развития. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, новый руководитель родился 22 января 1966 года. В 1989-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт. Работал врачом-хирургом в ГКБ № 1 Бишкека, сердечно-сосудистым хирургом.

В 1996-1998 годах — младший научный сотрудник в отделении хирургии приобретенных пороков сердца НЦКиТ, был научным сотрудником отделения взрослой хирургии сердца, хирургии пороков сердца НЦКиТ, научным сотрудником и замдиректора по лечебной части НИИХСиТО. В 2007-2008 годах — заведующий операционным блоком Центра хирургии сердца Тараза (Казахстан).

Затем работал хирургом Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Бишкека, врачом-инфузиологом в отделении операционного блока с лабораторией перфузиологии НИИХСиТО. В 2012-2014 годах — главный врач НИИХСиТО. 

В 2020-м по март 2021-го был директором Бишкекского территориального фонда ОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187789/
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