Вакцину AstraZeneca, возможно, будут использовать на втором этапе вакцинации в Кыргызстане. Об этом на брифинге по итогам визита в КР директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге сообщила специалист управления общественного здравоохранения МЗиСР Бактыгуль Исмаилова.
Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения официально предоставила Кыргызстану ответ, что AstraZeneca можно использовать для вакцинации от коронавируса. По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос поставки вакцины в рамках программы COVAX.
«AstraZeneca будет использоваться на втором этапе вакцинации, если она поступит к этому моменту», — отметила Бактыгуль Исмаилова.
Напомним, ранее Кыргызстан приостановил соглашение о поступлении AstraZeneca в рамках механизма COVAX из-за возникших в Европе осложнений после вакцинации. На сегодня в Кыргызстан поступили только 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, которых хватит всего для 75 тысяч человек. Пусковой этап вакцинации начнется 29 марта.