Вакцину AstraZeneca, возможно, будут использовать на втором этапе вакцинации в Кыргызстане. Об этом на брифинге по итогам визита в КР директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге сообщила специалист управления общественного здравоохранения МЗиСР Бактыгуль Исмаилова.

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Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения официально предоставила Кыргызстану ответ, что AstraZeneca можно использовать для вакцинации от коронавируса. По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос поставки вакцины в рамках программы COVAX.

«AstraZeneca будет использоваться на втором этапе вакцинации, если она поступит к этому моменту», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Напомним, ранее Кыргызстан приостановил соглашение о поступлении AstraZeneca в рамках механизма COVAX из-за возникших в Европе осложнений после вакцинации. На сегодня в Кыргызстан поступили только 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, которых хватит всего для 75 тысяч человек. Пусковой этап вакцинации начнется 29 марта.