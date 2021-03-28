Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакль, кинопремьеры

30 марта — 2 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

29 марта — 2 апреля. Мультимедийная выставка «Аруу эне батасы»

Организаторы предлагают поговорить с бабушками, вышивающими узоры-письма и узоры благословения, о том, как оказывать поддержку друг другу по-новому — при помощи мультимедийного разговора про заботу, любовь, желание уберечь своих близких от негатива и важность поддержки в семье.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 2 апреля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

24 марта — 7 апреля. Выставка «Жизнь в цвете»

Алмаз Шаршекеев представит свою персональную экспозицию ярких и красочных работ.

«Галерея М» (ГУМ-2), 10.00-19.00.

29 марта. Спектакль «Девки»

Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.

Творческая группа «705», 19.00.

31 марта — 15 апреля. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители его творчества часто отмечают в работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля. Кинопремьеры

«Ученик экзорциста» (ужасы). Священник-новичок в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему школа готовит все новых экзорцистов, а одержимых становится только больше.

«Майор Гром: Чумной доктор» (боевик). Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время избежали наказания при помощи денег и влияния.

«В ринге только девушки» (боевик). В жизни Анны все резко пошло наперекосяк. Любимая мама умерла, а доброжелательный отец объявил, что он гей. Вдобавок она случайно сожгла собственную кофейню. Пытаясь помочь, лучшая подруга Анны Шарлин приводит девушку в подпольный женский бойцовский клуб.

«Исход» (фантастика). Недалекое будущее. Мир после катастрофы, где безжалостный тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. Однажды в руки надсмотрщика Коннора попадает старая VHS-кассета, на которой он находит доказательство существования портала, ведущего в рай. Коннор, бросив все, покидает свой унылый город и отправляется на поиски счастья. По следу Коннора идет лучшая охотница за дезертирами, у которой есть свои планы на портал.

1 апреля . Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

2 апреля. Концерт «Музыкальный бальзам»

Ырыскелди Осмонкулов приглашает на свой концерт. В программе выступление Государственного академического симфонического оркестра имени Джумахматова, а также друзей и единомышленников по творчеству.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 19.00.