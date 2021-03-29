В Бишкеке 29 марта дожди. Температура воздуха ожидается +6 градусов. День увеличился до 12 часов 33 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого, Панфилова;

9.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 328;

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Кок-Жар, Куйручук, Шоокум, Шабдана Баатыра);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улица Железнодорожная);

9.00-14.00 — отрезок улицы Термечикова;

9.30-17.00 — 9-й микрорайон; район, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Кулатова, Элебаева, Толстого, 36а;

9.30-18.00 — отрезки улиц Целиноградской, Садовой, проспекта Жибек Жолу;

9.30-18.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Руставели, Славянской, Джунусалиева, 3-я линия, Новая, Юдахина, Ломоносова, Маликова, Совхозной, Алыбаева, Захарьева, Гагарина, Термечикова, Репина, Хоперской, Дагестанской, Айни, Табалдиева, Джаманбаева, Ленской, Фучика, Профсоюзной;

10.00-16.00 — жилмассив «Бакай-Ата»;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан);

12.30-15.30 — улица Ахунбаева, 92, 92а, 92б;

15.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Элебаева, Медерова, переулки Гвардейский, Садовый, Уфимский, Береговой, Гранитный.

У кого намечается той

Эркин Абдыкалыков

Родился 29 марта 1968 года в городе Фрунзе. Генеральный директор ОАО «Бишкектеплосеть».

Мирлан Мурзаев

Родился 29 марта 1990 года в городе Кочкор-Ате. Член национальной сборной КР по футболу (нападающий).

Памятные даты

День рождения кока-колы

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир