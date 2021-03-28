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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 марта дожди. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 12 часов 30 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Памятные даты

В США запатентована стиральная машина

из интернета
Фото из интернета

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Александр Игнатьев

Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в Валуйки (Белгородская область).

С 1934-го — член Союза художников СССР.

В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Создал работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», четырьмя почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР.

Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ.

Умер в 1998-м.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • проходят Неделя франкофонии и фестиваль европейского кино;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Дура & дурочка» и сказку «Красавица и чудовище»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — оперу «Травиата»;
  • творческая группа «705» представит спектакль «Девки»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева — сказки «Лисенок-плут» и «Амалкөй Куйручук»;
  • мастер-классы.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187710/
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