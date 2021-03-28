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Памятные даты
В США запатентована стиральная машина
28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.
Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.
Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Александр Игнатьев
Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в Валуйки (Белгородская область).
С 1934-го — член Союза художников СССР.
В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Создал работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», четырьмя почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР.
Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ.
Умер в 1998-м.
Куда сходитьКультура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- проходят Неделя франкофонии и фестиваль европейского кино;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Дура & дурочка» и сказку «Красавица и чудовище»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — оперу «Травиата»;
- творческая группа «705» представит спектакль «Девки»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева — сказки «Лисенок-плут» и «Амалкөй Куйручук»;
- мастер-классы.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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