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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 125,4 миллиона, умерли более 2,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 700 тысяч 796 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 125 миллионов 421 тысяча 349 человек. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 76 тысяч 486), Бразилии (12 миллионов 320 тысяч 169), Индии (11 миллионов 787 тысяч 534), Франции (4 миллиона 484 тысячи 659), России (4 миллиона 442 тысячи 492), Великобритании (4 миллиона 332 тысячи 922), Италии (3 миллиона 464 тысячи 543), Испании (3 миллиона 247 тысяч 738), Турции (3 миллиона 120 тысяч 13), Германии (2 миллиона 744 тысячи 608) и Колумбии (2 миллиона 359 тысяч 942).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 71 миллион человек. За сутки показатель вырос на 294 тысячи 847 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 754 тысяч 935. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 713 человек. В том числе в США всего скончались 546 тысяч 807 человек, Бразилии — 303 тысячи 462, Мексике — 200 тысяч 211, Индии — 160 тысяч 692, Великобритании — 126 тысяч 684, Италии — 106 тысяч 799.

В Кыргызстане зарегистрировали 87 тысяч 858 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 287 тысяч 452, Узбекистане — 81 тысячу 816, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187695/
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