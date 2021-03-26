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Общество

Всемирный день театра в Кыргызстане впервые отметят и в городе Ош

Мероприятия, посвященные Всемирному дню театра, пройдут в Бишкеке и Оше. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По его данным, церемония в Бишкеке начнется 27 марта в 11.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. На мероприятие приглашены творческие коллективы театров со всех регионов.

Церемония в южной столице состоится 29 марта в 14.00 в Ошском национальном кыргызском драматическом театре имени Султана Ибраимова.

Как отмечается, ранее Международный день театра праздновали только в Бишкеке, теперь мероприятия будут проводиться в регионах.

В рамках празднования состоится церемония вручения Национальной театральной премии «Эргүү». В этом году эта награда вручается уже восьмой раз.

Мероприятие пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических требований, напомнили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187693/
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