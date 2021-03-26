В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 951 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 446 пациентов, в больницах — 505. В том числе 19 человек — в крайне тяжелом состоянии, 136 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 345 человек (или 68,3 процента) — оценивают как средней тяжести, пять человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 62 человека. В Бишкеке выписаны 36 человек, Оше — 2, Чуйской области — 23, Нарынской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 469 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.