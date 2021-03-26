Воспоминание о планетарии. Активисты организовали фотовыставку в Бишкеке

Инициативная группа «Бишкекский планетарий» организовала фотовыставку «Воспоминания о планетарии».

По данным организаторов, она проходит в Выставочном зале Союза художников и продлится до 28 марта. Вход свободный.

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А тем временем в Бишкекском городском суде рассматривается апелляционное представление прокуратуры Первомайского района о признании недействительным постановления о предоставлении в частную собственность земельного участка под Бишкекским планетарием. На заседании выяснилось, что, несмотря на определение суда, в Госрегистре зарегистрирована сделка по продаже здания планетария и земельного участка.

На протяжении почти четырех лет инициативная группа горожан борется за сохранение и восстановление Бишкекского планетария. Чтобы привлечь внимание к судьбе объекта, они организуют разного рода акции, создали страницу в Facebook, а в прошлом году вместе с ОФ «Наше право» подали в суд на ФУГИ по факту незаконной приватизации здания и территории планетария в 1995 году. Дело дошло до Верховного суда. Коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд. Первая инстанция — административный суд Бишкека — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.