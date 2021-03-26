В Бишкеке 26 марта дожди. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 12 часов 24 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Герцена, Гоголя;

9.00-17.00 — улица Логвиненко, 59;

9.00-18.00 — отрезки улиц Баетова, Жумабека, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский;

9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Горького, Виноградная, Кара-Жыгач);

9.30-13.00 — отрезки улиц Красной, Щорса, Кочкорской, Алтымышева, Садырбаева, Строительной, Толстого, Островского, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Кожомкулова), «Ынтымак» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо);

9.30-14.00 — отрезки улиц Ташкумырской, Ахунбаева, Токтоналиева;

9.30-17.00 — отрезки улиц Целиноградской, Фрунзе, Лермонтова, Саратовской, Кольбаева, Малдыбаева, Саманчина, Суеркулова, Абдумомунова, Кулиева, Зеленой, Пушкина, Ала-Арчинской, Фрунзе;

9.30-18.00 — отрезки улиц Маяковского, Элебесова, Тойгонбаева, Маликова, Ломоносова, Гагарина, переулки Керченский, Читинский, Нерченский, Амурский;

10.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Ялтинской, Джалиля, Садовой, Кантемирова, Веселой, Пархоменко, Салиевой, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Ак-Туз);

12.30-17.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, Ульновская, переулок Шушенский).

У кого намечается той

Фархад Бекманбетов

Родился 26 марта 1976 года. Директор Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева.

Наталья Никитенко

Родилась 26 марта 1979 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Памятные даты

«Фиолетовый день» (День больных эпилепсией)

Фото www.purpleday.org

26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии.

Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди Меган в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ «Одноклассники» основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби.

Люди, которые меняли мир

Родился Актан Арым Кубат

Фото из интернета. Актан Арым Кубат

Родился 26 марта 1957 года. Народный артист КР, кинорежиссер, художник, актер.

С 1981-го работал в качестве художника-декоратора, художника-постановщика на киностудии «Кыргызфильм». В 1990 году дебютировал как режиссер документального кино с фильмом «Бежала собака» (производство «Кыргызфильм») в соавторстве с Эркином Рыспаевым, а в 1992-м снял первый игровой фильм «Где твой дом, улитка?»

Буквально через год Актан Арым Кубат снял фильм «Селкинчек», мировая премьера которого прошла на кинофестивале в Локарно, где картина получила главный приз в секции короткометражного кино. Это событие дало возможность ему познакомиться со своим французским продюсером Чедомиром Коларом, который в дальнейшем выступил главным продюсером его фильмов «Бешкемпир» (1998), «Маймыл» (2001), «Свет-аке» (2010) и «Кентавр» (2016).

Актан Арым Кубат активно участвует в общественной деятельности в области кино.

В 2016 году был признан одним из лучших режиссеров Азии, а «Бешкемпир» вошел в сто лучших фильмов Азии по версии сборника Пусанского кинофестиваля, который провел опрос среди 72 кинокритиков мира.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

открылась Неделя франкофонии;

проходит фестиваль европейского кино.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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