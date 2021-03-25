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Общество

Снежный барс попал в фотоловушку на высоте 3 тысячи метров

Уникальные кадры краснокнижного животного удалось зафиксировать в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике Казахстана. Как сообщает официальный Instagram министерств экологии, геологии и природных ресурсов РК, снежный барс попал в фотоловушку на высоте почти 3 тысячи метров над уровнем моря.

Как отметили в ведомстве, ученым до сих поре неизвестна точная численность ирбисов. В мире осталось от 4 тысяч до 7 тысяч 500 тысяч этих видов кошачьих. В настоящее время в Кыргызстане обитают примерно 300-500 снежных барсов, причем численность их растет. На территории Казахстана насчитывается 120-130 особей.

Несмотря на инициативы по спасению снежного барса, эксперты прогнозируют, что к 2040 году их мировая популяция сократится на 10 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187600/
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