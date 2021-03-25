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Общество

Прокуратура вернула государству участки стоимостью более 23 миллионов сомов

Органы прокуратуры вернули в государственную собственность земельные участки стоимостью более 23 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, в 2005 году должностными лицами Ленинского акимиата в нарушение требований земельного законодательства и Закона «Об образовании» были незаконно предоставлены четыре земельных участка, расположенных на территории средней школы № 93, под проектирование и строительство индивидуальных жилых домов. Общая стоимость земель составила 23 миллиона 334 тысячи сомов.

Отмечается, что указанные земельные участки были предназначены под строительство детского сада для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в жилмассиве «Арча Бешик».

По результатам проверки прокуратурой района в судебные органы внесены исковые заявления о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов. Иск в суде удовлетворен в полном объеме.

24 марта по предписанию прокуратуры Ленинского района упомянутые земельные участки взяты на баланс мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187565/
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