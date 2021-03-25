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Общество

Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Обвиняемого подростка допросили без родителей

В ГУВД Бишкека подтвердили, что допрос несовершеннолетнего подростка, брата 13-летнего убитого в жилмассиве «Мурас-Ордо» мальчика, проводился без участия родителей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, ранее мать погибшего ребенка назвала наглой ложью заявление милиции о том, что ее старший сын прятался на окраине жилмассива и его допрос проводился при родителях.

В ГУВД отметили, что проводимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в рамках досудебного производства ведутся в соответствии с действующим законодательством.

«Задержанный несовершеннолетний А.С., 2004 года рождения, дал все признательные показания в присутствии законного представителя, адвоката и представителя соцзащиты, также были получены показания от очевидцев», — отметили в ведомстве.

В ГУВД Бишкека не уточнили, кто именно присутствовал на допросе в качестве законного представителя подростка.

Уточняется, что в ходе следствия изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

В Главном управлении внутренних дел столицы призвали отдельных лиц не использовать трагическое происшествие и горе людей ради создания искусственного резонанса, прекратить распространять неверные сведения и не вводить в заблуждение граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187507/
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