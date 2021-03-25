СИЗ, протоколы, новые больницы. Что подготовить к третьей волне COVID-19

Кыргызстан с большим запозданием начал активный поиск вакцин от COVID-19 для предотвращения распространения инфекции, что стало возможным лишь после отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает Центр политико-правовых исследований (ЦППИ).

По словам международного эксперта по политике и финансированию систем здравоохранения Нинель Кадыровой, республике, наряду с ожиданием вакцин, необходимо все-таки готовиться к новой волне распространения инфекции.

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Следует подготовить первичное здравоохранение, обучить медработников, оснастить их всеми необходимыми клиническими протоколами, средствами индивидуальной защиты, мобильными средствами коммуникаций, а также в срочном порядке завершить строительство инфекционных больниц в городах Оше и Нарыне. Их планировали сдать в октябре-ноябре 2020 года. Однако, по информации Госстроя, в бюджете нет средств для завершения стройки.

«На улучшение инфраструктуры первичного здравоохранения фактически не выделяли средств, персонал ПМСП своими силами поставил фильтры на входе, выделил боксы для лиц с повышенной температурой или подозрениями на COVID-19. На том и закончилось. Остается проблемой и водоснабжение медицинских учреждений», — отметила Нинель Кадырова.

Население должно строго соблюдать противоэпидемические мероприятия — носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В противном случае скоро будем наблюдать рост распространения инфекции. Нинель Кадырова

В Кыргызстане в последние дни наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом.