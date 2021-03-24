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Общество

В Китае нашли следы неизвестной цивилизации — сведений о ней нигде нет

На территории Китая обнаружили следы неизвестной цивилизации, представители которой могли населять юго-западные регионы государства около трех тысяч лет назад. Об открытии местных археологов сообщает издание Daily Star.

Указывающие на существование неизвестной ранее цивилизации артефакты обнаружили при раскопках в округе Гуанъюань, провинция Сычуань. Масштабное исследование региона началось еще в 2019 году, на месте нашли более 500 предметов, сделанных из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости. Анализ вещей показал, что они были созданы более трех тысяч лет назад, однако связать их с известными культурами Китая не удалось.

Globallookpress.com
Фото Globallookpress.com

Ученых поразил тот факт, что представители древней цивилизации тесно взаимодействовали с соседями — на это указывают полученные в результате изысканий данные. Однако пересечений в материальной культуре между разными народами практически нет. В частности, специалистам не удалось расшифровать символы, нанесенные на некоторые артефакты.

Историки рассказали, что регион, который населяли представители загадочного народа, в древности называли Чжун Юань, или «Центральная Земля». Специалисты полагают, что здесь зарождались наиболее развитые цивилизации, а людей, живущих за пределами Чжун Юань, считали варварами.

По оценкам экспертов, найденная цивилизация, возможно, существовала тысячи лет, однако упоминаний о ней нет в известных исторических источниках. В этой связи история Китая может быть сложнее, чем считалось ранее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187429/
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