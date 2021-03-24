В Кыргызстане стартовал третий этап республиканской олимпиады школьников

Сегодня стартовал третий этап республиканской олимпиады школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, олимпиада проходит в Бишкеке, Оше и областных центрах. Всего в ней принимают участие 1 тысяча 988 школьников, занявших первые и вторые места на втором этапе.

«Олимпиадные задания разработал Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий при МОиН. В места проведения олимпиады выехали специально обученные лидеры и администраторы», — отметили в ведомстве.

Ответственность за организацию олимпиады возложена на управления образования Бишкека и Оша, а также на областные институты образования и методические центры.