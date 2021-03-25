В Бишкеке 25 марта облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 12 часов 21 минуты.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — отрезки улиц Шопокова, Токтогула;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эртайлак, Кара-Кужур, Шербет, Актуз);

9.00-17.00 — улица Логвиненко, 57;

9.30-11.30 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 17/2, 19, 16/1;

9.30-14.30 — отрезки улиц Суванбердиева, Юнусалиева, Медерова, Матросова, Скрябина, переулки Елецкий, Найманбаева;

9.30-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Суеркулова, Малдыбаева, Тоголока Молдо, Киевской, Логвиненко, Дастан, Сейил, Жаштык, Медина, Жеткинчек, Тендик, Боталиева, Кулиева, Максат, Республиканской, Мыскал, жилмассив «Колмо»;

9.30-15.00 — отрезки улиц Малиновой, Федорова, переулок Мирный;

9.30-18.00 — микрорайон «Джал-15», жилмассив «Балбан-Таймаш», отрезки улиц Ахунбаева, Курчатова, Репина, Гагарина, Дагестанской, Хоперской, Профсоюзной, Сыдыгалиева, Лумумбы, Кустанайской, Кронштадтской, Волховской, Славянской, Курманджан Датки;

10.00-18.00 — отрезки улиц Коллективной, Элебесова, переулки Львовский, Февральский;

11.00-14.30 — отрезки улиц Валиханова, Горького;

12.00-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Киевской, Герцена, Суюмбаева;

12.00-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Шопокова, Ибраимова;

13.00-15.00 — отрезки улиц Койбагарова, Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Бектенова, переулки Тобольский, Предгорный;

14.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Молдокулова, Куйручук);

15.00-17.00 — 5-й микрорайон, детсад № 138, школа № 3.

У кого намечается той

Марат Жороев

Родился 25 марта 1971 года в городе Фрунзе. Начальник муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».

Искандер Гайпкулов

Родился 25 марта 1979 года в селе Джаны-Арык Ошской области. Заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента КР.

Памятные даты

Токмакский уезд переименован в Пишпекский

Уезд образован при формировании Семиреченской области в 1867 году. Первоначальное название — Токмакский уезд с центром в селе Большой Токмак (в настоящее время город Токмак).

В связи с принятием 25 марта (6 апреля) 1891-го Положения об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями уезд переименован в Пишпекский, а его центром стал Пишпек.

В 1906 году состоял из трех участков: Пишпекского, Беловодского и Токмакского.

Люди, которые меняли мир

Родился географ Садыбакас Умурзаков

Родился 25 марта 1921 года в селе Узункыр Кантского района Чуйской области Кыргызстана. Ученый-географ и организатор науки, крупнейший специалист в области исторической географии, топонимии, почетный член Российского и Кыргызского географического общества.

Один из ведущих специалистов республики в области физико-географического районирования, картографии, топонимии и охраны окружающей среды. Опубликовал более 400 научных работ по проблемам развития географических наук, топонимики и комплексного картографирования Кыргызстана.

Один из основателей и президент (с 1964-го) Географического общества Кыргызстана. Лауреат Государственной премии КиргССР.

Автор «Энциклопедии Киргизской ССР» и «Атласа Киргизской ССР», признанного в 1990 году лучшим атласом, выпущенным в союзных республиках.

По его инициативе возвращены исконные наименования многим географическим объектам, включая город Бишкек.

С 1950 года Садыбакас Умурзаков занимался педагогической деятельностью.

Избирался членом ЦК ВЛКСМ, кандидатом в члены Бюро ЦК КП Киргизии.

Умер в 2002-м.

В 2008 году парламент страны принял Закон «О присвоении географического названия «Пик Умурзакова» безымянной вершине высотой 4 тысячи 417 метров, расположенной в верховьях реки Аламедин».

Родился государственный деятель Тыныбек Алыкулов

Родился 25 марта 1959 года в Джалал-Абадской области.

Трудовую деятельность начал в 1985-м инженером в строительных предприятиях. Через 10 лет честной работы был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша первого созыва.

Спустя три года занял пост министра охраны окружающей среды Кыргызстана. За время своей работы внес существенный вклад в экологическую безопасность страны. Последующие годы вел активную общественную деятельность.

Умер в 2016 году.

Умер манасчи Каба Атабеков

Родился в 1926 году в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области.

Один из ярких представителей современной сказительской культуры, народный артист Кыргызстана.

Петь «Манас» начал с 10 лет. Начало своего сказительского творчества связывает с вещим сном, в котором благородный старец-всадник строго наказал ему читать эпос.

Много раз видел и слышал Саякбая Каралаева. Манера повествования Кабы Атабекова напоминает его стиль.



В столице был частым участником передач республиканского телевидения, снимался в кино, участвовал в конкурсах и фестивалях манасчи в качестве члена жюри, вел свой мастер-класс, воспитывая новое поколение манасчи-профессионалов.

Умер 25 марта 2008-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

открылась Неделя Франкофонии;

проходит фестиваль европейского кино.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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