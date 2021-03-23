Кыргызстанцев приглашают участвовать в олимпиаде Удмуртского университета

Кыргызстанцев приглашают к участию в дистанционной олимпиаде Удмуртского государственного университета. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, к участию в олимпиаде приглашают учащихся и выпускников общеобразовательных учреждений, а также студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (техникумов и колледжей) стран ближнего зарубежья.

Конкурс проводится с 5 по 30 апреля по математике, физике, географии, истории, обществознанию, русскому языку, литературе, английскому языку и биологии, а также творческим направлениям: музыкально-исполнительскому искусству, академическому вокалу, хореографии и журналистике.