В Бишкеке 24 марта ясно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 12 часов 18 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38, отрезки улиц Кулиева, Павлова, Чимкентской, Жумабека, Рыскулова, переулок Краснознаменный;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Безымянная, Жайыл Баатыра);

9.30-18.00 — отрезки улиц Тимирязева, Рыскулова, Табышалиева, Горького, Тыныстанова, Камчатской, Белгородской, Абаканской, Архангельской, Алыкулова, Астраханской, проспекта Дэн Сяопина, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Гагарина, Алыкулова, Бар-Булак, Гул-Ордо);

10.00-18.00 — отрезки улиц Низовой, Курманалиева, Джалиля, Шайыр, Ялтинской, Салиевой, Кантемировской, Садовой, Пархоменко, проспекта Жибек Жолу;

12.00-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Кок-Жар, Ой-Терскен, Ахунбаева);

13.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева, Дордой).

У кого намечается той

Совхозбек Айткеев

Родился 24 марта 1953 года в совхозе Чалдовар. Композитор.

Марат Аманкулов

Родился 24 марта 1970 года в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Сагындык Мукашов

Родился 24 марта 1973 года в городе Нарыне. Заместитель генерального прокурора КР — военный прокурор КР.

Марлен Маматалиев

Родился 24 марта 1981 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша («Республика — Ата Журт»).

Айнура Туйбаева

Родилась 24 марта 1984 года. Заместитель председателя Государственной регистрационной службы.

Памятные даты

В Кыргызстане произошла смена власти

24 марта 2005 года в результате так называемой тюльпановой революции произошла смена власти.

Многотысячная толпа сторонников оппозиции взяла штурмом здание правительства. Во время штурма большинство представителей власти успели покинуть Дом правительства до того, как он перешел в руки оппозиции. Среди покинувших административное здание был и президент Кыргызстана Аскар Акаев.

Ставший президентом Курманбек Бакиев распорядился сделать 24 марта красной датой календаря и Днем народной революции.

Новые власти летом 2012 года исключили 24 марта из перечня праздников.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905-м ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Этот день учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха.

В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез объявлен национальным бедствием.

По итогам 2018-го в КР зарегистрированы 85 случаев заболевания туберкулезом на 100 тысяч человек.

Международный день борьбы с депрессией

Отмечается ежегодно 24 марта с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья.

Депрессия — самое распространенное психическое расстройство, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины.

Это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения.

Для привлечения внимания людей, медиков, узких специалистов, социальных служб на подобные заболевания и была учреждена сегодняшняя международная дата.

Люди, которые меняли мир

Родился тренер Николай Арзамасцев

Фото из интернета. Николай Арзамасцев

Родился 24 марта 1937 года. Советский, кыргызский тренер по баскетболу, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Киргизской ССР, педагог, профессор.

Один из создателей Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

Стал одним из первых мастеров спорта СССР по баскетболу. Способствовал развитию баскетбольной школы Киргизии. Был главным тренером мужской команды республики.

Наряду с тренерской деятельностью Арзамасцев вел активную педагогическую деятельность на кафедре физического воспитания Фрунзенского политехнического института (ФПИ). Прошел путь от рядового преподавателя до профессора.

За время тренерской работы подготовил 29 мастеров спорта СССР и двух мастеров спорта международного класса.

Автор более 30 научных работ по организации физической культуры и спорта в вузах Кыргызстана и развитию баскетбола в стране.

Умер 2 декабря 2011 года.

В Бишкеке ежегодно проводят баскетбольный турнир, посвященный памяти Николая Арзамасцева.

Умер актер Советбек Жумадылов

Родился 5 декабря 1932 года в селе Тепке Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

С 1953-го — актер Кыргызского академического драматического театра.

В кино с 1955 года. Снялся в таких фильмах, как «Джура», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Каныбек» и других.

Умер в 2001 году.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

открылась Неделя Франкофонии;

проходит фестиваль европейского кино.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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