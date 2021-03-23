Местные выборы и референдум. Минздрав и ЦИК разработали алгоритм действий

Минздравсоцразвития и Центризбирком разработали алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в период подготовки и проведения местных выборов и референдума. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

По ее словам, алгоритм содержит ряд требований, обязательных для исполнения всеми госорганами, органами местного самоуправления, избирательными комиссиями, кандидатами в депутаты местных кенешей, группами за и против и их представителями, гражданами, юридическими и физическими лицами, участвующими в избирательном процессе.

«Алгоритм включает требования к работе УИК, проведение предвыборной агитации, голосование вне помещения и в день выборов, к помещениям для голосования, и содержит рекомендации для избирателей», — сказала она.



Напомним, референдум и местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.