Кыргызстанцы могут поучаствовать в фестивале арт-проектов «Мосты». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, он пройдет летом в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). К участию приглашают граждан России и зарубежья старше 16 лет, работающих по направлениям графика, живопись, стритарт, граффити и другое.

Заявки принимаются до 1 апреля включительно по электронной почте festmost86@gmail.com. Они должны состоять из портфолио личных работ, проектов, эскизов.

Лучшие арт-проекты реализуют с 1 июня по 30 сентября на территории Нижневартовска. Проект направлен на поддержку и развитие творческих идей креативного кластера, работу в команде и их реализацию.