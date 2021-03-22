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Общество

В Кыргызстане сегодня стартует первый онлайн-фестиваль европейского кино

В Кыргызстане сегодня стартует первый онлайн-фестиваль европейского кино. Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в КР.

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По его данным, мероприятие пройдет с 22 по 28 марта. За это время на специальной платформе кыргызстанцы смогут бесплатно и без регистрации посмотреть 11 фильмов стран ЕС и 8 короткометражных картин на тему защиты окружающей среды.

Все фильмы покажут на родных языках стран — участниц Евросоюза с русскими или английскими субтитрами.

Большинство фильмов фестиваля — это участники и победители престижных международных кинофестивалей: лауреат премии Венецианского кинофестиваля «Святой Георгий», победитель Флорентийского кинофестиваля Sawah, победитель Амстердамского и Мадридского международного кинофестивалей документальных фильмов «Чужак в раю» и другие.

Помимо фильмов, пройдут эксклюзивные дискуссии, мастер-классы и встречи с европейскими кинодеятелями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187208/
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