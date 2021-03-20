С мая этого года раз в неделю начнет курсировать поезд по маршруту Ташкент — Балыкчи — Ташкент. Об этом сообщается на сайте акционерного общества «Узбекские железные дороги».

По его данным, в учреждении прошла встреча делегации железнодорожной администрации Кыргызстана во главе с гендиректором ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Василием Дашковым, на которой обсудили вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Решено, что поезд будет ездить из Ташкента в Балыкчи и обратно на протяжении пяти месяцев.

Кроме того, узбекская сторона заявила о готовности оказать содействие в восстановлении диспетчерской связи между Единым диспетчерским центром — Ташкент и поездным диспетчером — Джалал-Абад.