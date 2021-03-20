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Общество

Пациенты с гипертонической болезнью могут покупать лекарства за полцены

Пациенты с гипертонической болезнью могут приобрести лекарства по льготной лекарственной программе со скидкой до 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По ее данным, чтобы воспользоваться льготой, пациент должен быть застрахован и приписан к ЦСМ. 

Льготные лекарства реализуют аптечные сети, заключившие договор с ФОМС, за рецептом необходимо обратиться к лечащему врачу.

 Перечень медикаментов, которые можно купить по показаниям:

  • ацетилсалициловая кислота (или ацекардол, аспикард, аспирин кардио, тромбо асс, тромбопол);
  • амлодипин (или адипин, амлорус, амод, авторекс, тенокс, короним, амлокс);
  • аторвастатин (или арвастатин, аторек, аторвакор, рестатор, арвастатин, аторис, торвитин);
  • бисопролол (или беландж, бидоп, бисомор, бисопрол, бисопролол лек, бисотекса, конкор, конкор кор, эмкор, нипертен, ризопрол);
  • изосорбида динитрат (или кардикет, изо-мик, изокет);
  • индапамид (или арифон ретард, индабрю, индапамид ср, индап, флюпамид sr, sr-индамед);
  • лизиноприл (или багровен, лизинокор, листрил);
  • нифедипин (или кордипин ретард, нифекард хл, коринфарм);
  • эналаприл (или берлиприл 10, карлон, эдниприл, эднит, эналаприл-акос, энап);
  • эналаприл+гидрохлортиазид (или карлон плюс, энап-н, энап-нл);
  • гидрохлортиазид.

Кроме того, незастрахованные пациенты при наличии показаний могут получить льготный рецепт на бисопролол.

В случае возникновения вопросов можно обратиться на горячую линию ФОМС — 113. Звонки со всех мобильных устройств бесплатные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187129/
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