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Общество

ПРООН купила сотрудникам МВД респираторы в преддверии местных выборов

Министерству внутренних дел в преддверии выборов депутатов местных кенешей передали СИЗы. Об этом сообщили в ПРООН.

Организация закупила и передала респираторы № 95 марки Makrite в количестве 5 тысяч 280 штук.

ПРООН
Фото ПРООН. МВД в преддверии выборов депутатов местных кенешей передали СИЗы

«Предстоящие выборы являются наиболее массовым публичным мероприятием. Несмотря на снижение ежедневных случаев заражения коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане остается напряженной», — рассказали в ПРООН.

Напомним, что за 2020 год сотрудники МВД неоднократно получали средства индивидуальной защиты от Программы развития ООН. В общем им передали более 7 тысяч 500 единиц СИЗ и три кислородных концентратора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187096/
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