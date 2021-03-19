ПРООН купила сотрудникам МВД респираторы в преддверии местных выборов

Министерству внутренних дел в преддверии выборов депутатов местных кенешей передали СИЗы. Об этом сообщили в ПРООН.

Организация закупила и передала респираторы № 95 марки Makrite в количестве 5 тысяч 280 штук.

Фото ПРООН. МВД в преддверии выборов депутатов местных кенешей передали СИЗы

«Предстоящие выборы являются наиболее массовым публичным мероприятием. Несмотря на снижение ежедневных случаев заражения коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане остается напряженной», — рассказали в ПРООН.

Напомним, что за 2020 год сотрудники МВД неоднократно получали средства индивидуальной защиты от Программы развития ООН. В общем им передали более 7 тысяч 500 единиц СИЗ и три кислородных концентратора.