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Общество

В апреле в Бишкеке пройдет первая инновационная олимпиада по английскому языку

В апреле в Бишкеке пройдет первая городская инновационная олимпиада по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, за звание лучших будут бороться 40 учащихся 8-11-х классов общеобразовательных школ Бишкека. Участников будут оценивать согласно международному стандарту CEFR по четырем модулям: Listening (навыки восприятия на слух), Reading (навыки чтения), Writing (навыки письменного английского), Speaking (навыки разговорного английского).

Олимпиада пройдет 3-4 апреля в школе № 69.

Победители получат ценные призы — скидки на обучение в Американском университете в Центральной Азии и инновационном колледже АУЦА, а также сертификаты на обучение английскому языку по мультимедийной методике DynEd в SLKG.

Подробную информацию можно узнать у одного из организаторов — Айнуры Сагынбаевой по номеру 0555510990 и у главного специалиста управления образования мэрии Анары Алимбековой — 0552261965.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187034/
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