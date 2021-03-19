В апреле в Бишкеке пройдет первая инновационная олимпиада по английскому языку

В апреле в Бишкеке пройдет первая городская инновационная олимпиада по английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, за звание лучших будут бороться 40 учащихся 8-11-х классов общеобразовательных школ Бишкека. Участников будут оценивать согласно международному стандарту CEFR по четырем модулям: Listening (навыки восприятия на слух), Reading (навыки чтения), Writing (навыки письменного английского), Speaking (навыки разговорного английского).

Олимпиада пройдет 3-4 апреля в школе № 69.

Победители получат ценные призы — скидки на обучение в Американском университете в Центральной Азии и инновационном колледже АУЦА, а также сертификаты на обучение английскому языку по мультимедийной методике DynEd в SLKG.

Подробную информацию можно узнать у одного из организаторов — Айнуры Сагынбаевой по номеру 0555510990 и у главного специалиста управления образования мэрии Анары Алимбековой — 0552261965.