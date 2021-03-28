В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 48 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 520 пациентов, в больницах — 528. В том числе 19 человек — в крайне тяжелом состоянии, 133 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 372 человека (или 70, 4 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 63 человека. В Бишкеке выписаны 34 человека, Оше — 2, Чуйской области — 16, Ошской — 1, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 600 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.