Выборы нового муфтия. Кто претендует на пост и как пройдет конкурс

Фото из интернета. Председатель Совета улемов КР Абибилла Кадырбердиев

5 апреля состоится курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, где изберут нового муфтия.

Сегодня завершилась регистрация кандидатов на пост муфтия КР. Всего подано восемь заявок. На высокий религиозный пост претендуют Нурбек Токтогулов, Сайдамир Джейналиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарыбаев, Шукур Исмаилов, Шакир Маматов, Нематилла Жээнбеков и Ниязали Арипов.

Напомним, экс-муфтий Максат Токтомушев досрочно сложил полномочия из-за подозрения в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег паломников.

Максат Токтомушев — не единственный муфтий, со скандалом покинувший пост. Большинство руководителей религиозной организации были вынуждены подать в отставку, начиная с первого муфтия Кимсанбая Абдурахманова.

Как пройдет конкурс и какие требования предъявляются к будущему муфтию, 24.kg рассказал председатель Совета улемов КР Абибилла Кадырбердиев.

— Как проходят выборы главы Духовного управления мусульман Кыргызстана?

— Подали заявки восемь человек. 1 апреля для зарегистрированных кандидатов будет организован конкурс, специальная комиссия проверит уровень знаний и профессионализм претендентов. Потом документы трех из них, получивших самый высокий балл, будут направлены в Госкомиссию по делам религии и в соответствующий отдел аппарата президента. Кандидаты, получившие положительное заключение, будут предложены на выбор членов Совета улемов.

— А если госорганы не одобрят ни одну кандидатуру, будут объявлены новые выборы?

— Мы в госорганы направили документы всех кандидатов. Там проверяют их досье и принадлежность к радикальным религиозным течениям. Еще на практике не было, чтобы ни одна кандидатура не прошла через государственные органы. Тем более у нас в уставе не предусмотрен этот момент.

— Сколько голосов членов Совета улемов необходимо получить кандидату на пост муфтия?

— В составе Совета улемов 21 человек. Необходимо получить две трети голосов присутствующих. Избранного муфтия должен еще утвердить курултай Совета улемов.

— Какие требования предъявляются кандидату на пост муфтия КР?

— Кандидат на пост муфтия должен продемонстрировать хорошее знание Конституции, законов страны и принципов демократии.

Он должен быть приверженцем традиционного ислама, в частности Матуридизма и Ханафийского мазхаба, и глубоко его знать.

Кроме религиозных знаний и авторитета в этой сфере, нужен еще стаж работы в ДУМК в течение минимум трех лет.

На пост муфтия может претендовать человек с высшим религиозным и светским образованием. И конечно, не судимый, не обвиняемый в преступлениях, не состоявший в политических партиях.

— Помимо муфтия, на курултае будут выбирать членов Совета улемов?

— Да, на членство в Совете улемов подано 75 заявок. Кроме этого, мы обновляем и состав Центральной проверочной комиссии. Члены совета и муфтий избираются на четыре года.

— Большинство скандалов, связанных с муфтиятом, происходят из-за организации хаджа. Не поднимался ли вопрос о лишении ДУМК этих полномочий?

— В Совете улемов было такое обсуждение. Но пока окончательного решения по хаджу нет. По законодательству Кыргызстана организация хаджа и умры — это право муфтията.