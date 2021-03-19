20:52
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество

Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, ярмарки и выставки

Театры

20 марта. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 марта. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

20 марта. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

20 марта. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

20 марта. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-22 марта. Художественная выставка «Рассвет»

На открытие приглашены известные художники Абдысадыр Турусбеков, Саркын Сооронбаев, Ринат Ханафеев и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00.

13-31 марта. Мультимедийная выставка «Аруу эне батасы»

Организаторы предлагают поговорить с бабушками, вышивающими узоры-письма и узоры благословения, о том, как оказывать поддержку друг другу по-новому — при помощи мультимедийного разговора про заботу, любовь, желание уберечь своих близких от негатива и важность поддержки в семье.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19-29 марта. Выставка документальной фотографии «Человек на войне»

Представлены снимки из архивов кыргызстанцев, служивших в Афганистане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

20-22 марта. Ярмарка ремесленных и дизайнерских изделий

Примут участие ремесленники из столицы и регионов, которые представят свои изделия из войлока, шелка, полудрагоценных камней и других материалов.

Аллея перед памятником Курманджан Датке, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали

20 марта. Приготовление сумолока в детском хосписе

Процесс приготовления сумолока очень трудоемкий и требует времени и терпения, однако в нем самом заключается особый смысл. Его готовят в дружной компании с песнями и разговорами.

Первый детский хоспис, 17.00.

20 марта. Вечер музыки

В преддверии Нооруза вас ждет вечер комуза и чоора. Играют Омургазы уулу Жыргалбек и Совет уулу Темирлан. Регистрация по телефону 0500161628.

«Венская кофейня», 19.30.

20 марта. Jazz Jam Session

В программе известные и не очень джазовые композиции мировых авторов. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

20 марта. Выступление группы «Аура»

Коллектив исполнит свои лучшие произведения. «Аура» под управлением Таалая Бейшеева играет не только джаз или джаз-рок. Участники группы в своем творчестве стараются охватить все интересные музыкальные течения. Артисты пытаются объединить европейскую и национальную музыку.

Кафе «Вкус Азии», 20.00.

21 марта. Празднование Нооруза

В программе традиционное угощение, этноярмарка, мастер-классы, концерт с участием отечественных звезд.

ТРЦ «Технопарк», 14.00.

Мастер-классы, лекции

20 марта. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

20 марта. Мастер-класс по сухому валянию

Это прекрасная техника для создания объемных изделий. Подробнее о работе с ней расскажет и покажет Ольга Наумова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

Для детей

20 марта. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

21 марта. Мастер-класс по изготовлению ободка

Дети сами сделают ободок троллей. Им покажут интересные техники декора. Регистрация по телефону 0706300051.

Кофейня «Три комнаты», 12.00.

21 марта. Творческий мастер-класс

Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

21 марта. Спектакли «Сердитый старик»

Ворчливый и жадный старик, у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Перед спектаклем будет шоу-представление к Ноорузу и Дню кукольника.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

21 марта. Творческий мастер-класс

Детишки сделают кулоны из эпоксидной смолы. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по телефону 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186899/
просмотров: 2925
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, выставки и концерты
Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакли и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: премьеры, выставки и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, мастер-классы и выставки
Афиша Бишкека на выходные: праздничные ярмарки, концерты и выставки
Выставка музейного комплекса «Сулайман-Тоо» открылась в Узбекистане
Концерт артистов Театра оперы и балета состоится в Бишкеке накануне 8 Марта
Афиша Бишкека на неделю: весенние ярмарки, концерт и лекции
«Кармен-сюита» в Бишкеке. Камерный оркестр «Манас» приглашает на концерт
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки и гонка с препятствиями
Популярные новости
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Кыргызстанцев ждут длинные выходные Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
21 марта, воскресенье
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, выставки и концерты
18:30
22 марта: где в регионах отключат свет
17:00
#lotsofsockskg. О том, как цветные носки могут помочь детям с синдромом Дауна
16:24
Таможенники рекомендуют кыргызстанцам не приобретать авто с абхазскими номерами