Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, ярмарки и выставки

Театры

20 марта. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 марта. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

20 марта. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

20 марта. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

20 марта. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-22 марта. Художественная выставка «Рассвет»

На открытие приглашены известные художники Абдысадыр Турусбеков, Саркын Сооронбаев, Ринат Ханафеев и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00.

13-31 марта. Мультимедийная выставка «Аруу эне батасы»

Организаторы предлагают поговорить с бабушками, вышивающими узоры-письма и узоры благословения, о том, как оказывать поддержку друг другу по-новому — при помощи мультимедийного разговора про заботу, любовь, желание уберечь своих близких от негатива и важность поддержки в семье.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19-29 марта. Выставка документальной фотографии «Человек на войне»

Представлены снимки из архивов кыргызстанцев, служивших в Афганистане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

20-22 марта. Ярмарка ремесленных и дизайнерских изделий

Примут участие ремесленники из столицы и регионов, которые представят свои изделия из войлока, шелка, полудрагоценных камней и других материалов.

Аллея перед памятником Курманджан Датке, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали

20 марта. Приготовление сумолока в детском хосписе

Процесс приготовления сумолока очень трудоемкий и требует времени и терпения, однако в нем самом заключается особый смысл. Его готовят в дружной компании с песнями и разговорами.

Первый детский хоспис, 17.00.

20 марта. Вечер музыки

В преддверии Нооруза вас ждет вечер комуза и чоора. Играют Омургазы уулу Жыргалбек и Совет уулу Темирлан. Регистрация по телефону 0500161628.

«Венская кофейня», 19.30.

20 марта. Jazz Jam Session

В программе известные и не очень джазовые композиции мировых авторов. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

20 марта. Выступление группы «Аура»

Коллектив исполнит свои лучшие произведения. «Аура» под управлением Таалая Бейшеева играет не только джаз или джаз-рок. Участники группы в своем творчестве стараются охватить все интересные музыкальные течения. Артисты пытаются объединить европейскую и национальную музыку.

Кафе «Вкус Азии», 20.00.

21 марта. Празднование Нооруза

В программе традиционное угощение, этноярмарка, мастер-классы, концерт с участием отечественных звезд.

ТРЦ «Технопарк», 14.00.

Мастер-классы, лекции

20 марта. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

20 марта. Мастер-класс по сухому валянию

Это прекрасная техника для создания объемных изделий. Подробнее о работе с ней расскажет и покажет Ольга Наумова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

Для детей

20 марта. Сказка «Иван да Марья» Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 21 марта. Мастер-класс по изготовлению ободка Дети сами сделают ободок троллей. Им покажут интересные техники декора. Регистрация по телефону 0706300051. Кофейня «Три комнаты», 12.00. 21 марта. Творческий мастер-класс Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

21 марта. Спектакли «Сердитый старик»

Ворчливый и жадный старик, у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Перед спектаклем будет шоу-представление к Ноорузу и Дню кукольника.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

21 марта. Творческий мастер-класс

Детишки сделают кулоны из эпоксидной смолы. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по телефону 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.