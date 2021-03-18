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Общество

В школах Кыргызстана могут появиться медицинские кабинеты

Министерство образования и науки планирует открыть медицинские кабинеты в школах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, при разработке концепции и программы развития инклюзивного образования отдельно рассматривался вопрос о доступе к образованию особых категорий лиц, имеющих различные заболевания, которые в настоящее время не могут посещать общеобразовательную организацию из-за отсутствий условий, необходимых для приема лекарств или получения инъекции.

«Например, дети с сахарным диабетом могут обучаться в школе, если будет подготовленный персонал и место для получения инъекции или его самостоятельного введения. Дети с нечастыми приступами эпилепсии могут учиться в обычном классе, если в школе будет медицинский работник. То есть открытие медицинских кабинетов и введение в штат школы медицинской сестры позволит значительно увеличить доступ к образованию детей с различными заболеваниями», — отметили в ведомстве.

Планируется, что в 2022-2023 учебном году в каждой школе будут открыты и оснащены медицинские кабинеты и введена ставка медсестры (от 0,25 до 1 ставки), при этом на оснащение медицинских кабинетов необходимо 386,7 миллиона сомов. Заработная плата медработников в открытых медицинских кабинетах общеобразовательных организаций составит 232,1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186842/
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