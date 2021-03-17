Службе скорой помощи Джалал-Абадской области передали новый автомобиль

Автопарк службы скорой медицинской помощи Джалал-Абадской области пополнен еще одной машиной. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, ведомство передало автомашину «Соболь» с необходимым оборудованием Центру общеврачебной практики Сузакского района. Она была закуплена за счет сэкономленных средств проекта «Безопасный город».

«В автомобиле имеются дефибриллятор, электрокардиограф, небулайзер, отсос, стационарное и переносное кислородное оборудование, оборудование для иммобилизации пациента и другое», — отметил директор автобазы МЗиСР Мирлан Джоошев.

По его словам, на сэкономленные средства проекта «Безопасный город» дополнительно закуплены две машины, вторая будет пока в резерве.

В ведомстве напомнили, что ранее по проекту «Безопасный город» закуплены 37 автомашин скорой медицинской помощи. Все они распределены в организации здравоохранения республики.