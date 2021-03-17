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Общество

Кыргызстанцы могут поучаствовать в конкурсе стартапов хабаровского университета

Кыргызстанцы могут поучаствовать в конкурсе социально значимых проектов Хабаровского Тихоокеанского университета. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

К участию приглашают учеников 9-11-х классов, студентов техникумов, колледжей и вузов. Участники смогут реализовать свой проект или поучаствовать в номинации по направлениям «Архитектура и дизайн», «Экология», «Горное обогащение», «Транспорт», «Психология и педагогика», «Экономика, торговля, туризм» и «IT-технологии».

Конкурс проводят до 10 мая 2021 года. Для участия нужно до 3 апреля зарегистрироваться на сайте вуза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186790/
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