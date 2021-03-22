Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева стал для Татьяны Ивановны Дьяченко по-настоящему вторым родным домом. Здесь она старожил. Сюда она пришла девчонкой и проработала больше 50 лет.

Лето, пляж и судьба

С Татьяной Ивановной мы встретились на ее рабочем месте. После ухода со сцены она освоила новую профессию и теперь возглавляет гримерно-парикмахерский цех.

«Наверное, в моей жизни так сложились звезды, чтобы я стала артисткой балета. Моя малая родина — Иссык-Куль. Сами понимаете, что сельскому ребенку стать балериной практически невозможно. Это удел детей больших городов. У родителей нас было четверо», — рассказывает собеседница.

Она училась в третьем классе. Как все сверстники, с нетерпением ждала летние каникулы, чтобы почти все свободное время проводить на озере — купаться и загорать.

Фото из архива Татьяны Дьяченко

«На пляже в селе Тамчи к нам подошла незнакомая женщина. Долго смотрела на меня. Потом подошла, проверила растяжку, пощупала мышцы, заставила попрыгать. Спросила домашний адрес. Как потом выяснилось, она преподавала в Ташкентском хореографическом училище и разглядела во мне задатки балерины. Вечером пришла к нам домой для серьезного разговора с родителями. Гостья была очень настойчива. Она смогла убедить маму, что ее дочь перспективная и должна учиться в Ташкенте. О том, чтобы отпустить одного 10-летнего ребенка в Узбекистан, даже не могло быть и речи. Но к этому времени я уже знала завораживающую силу танца», — вспоминает Татьяна Дьяченко.

За пару месяцев до этого случая в сельский клуб привезли фильм-балет «Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой в главной роли. Там был момент, когда героиня бежит по огромной светлой лестнице. Она буквально летела по ступенькам.

Как мне тогда захотелось быть похожей на Галину Уланову! В детских грезах представляла себя на ее месте. Татьяна Дьяченко

«Я была под таким впечатлением после просмотра спектакля, что, придя домой, сказала маме — хочу быть похожа на главную героиню и научиться так же танцевать. Разве все эти совпадения нельзя назвать судьбой и жизненным предназначением?» — говорит она.

Восемь лет напряженной учебы

Потом папу будущей балерины перевели на новую работу во Фрунзе. Заветная мечта стать балериной стала близка как никогда. Татьяна стала уговаривать маму отвести ее на просмотр в хореографическое училище. Все вступительные экзамены она сдала без проблем.

Что особо запомнилось — очень большой конкурс. Маленькие абитуриенты заполнили все коридоры. Все хотели быть похожими на Уланову и Плисецкую. Татьяна Дьяченко

«Отбор был очень жесткий. У нас проверяли растяжку, осматривали фигуру. В общем, мои природные задатки оказались на высоте, и меня приняли на первый курс. Вместе со мной на курс зачислили всего шесть человек. Причем мальчиков не было ни одного», — вспоминает она.

Потом у нашей героини начались тяжелые учебные будни. Все преподаватели оказались корифеями кыргызского балета — что не имя, то звезда. У них было чему учиться. Восемь лет в училище пролетели. С раннего утра Таня уезжала в балетные классы, после обеда шла в обычную школу. За это время девочке пришлось сменить пять учебных заведений.

«Вся беда в том, что общеобразовательные уроки не всегда совпадали с расписанием в училище. Приходилось подстраиваться. Балет к этому времени стоял для меня на первом месте. Свободного времени не было совсем. В восьмом классе наша учительница русского языка и литературы, зная о моей колоссальной загруженности, часто отпускала с уроков домой: «Деточка, я тебя отпускаю, иди, отдохни, подыши свежим воздухом». Несмотря на все трудности, школу я окончила хорошо. За восемь лет жизни в таком режиме я ни разу не пожалела о своем выборе», — отмечает Татьяна Ивановна.

Фото из архива Татьяны Дьяченко

Был предпоследний курс, когда Татьяну и еще одну девочку взяли на стажировку в театр. «Разве это не предел мечтаний для школьницы? Свободного времени совсем не осталось. Весь день на занятиях. Вечерами приходили на репетиции, стали нас задействовать в спектаклях. Сцена для меня не была страшной. Единственное, чего мы боялись, — это заслуженных артистов. С замиранием смотрели на них во время выступлений и репетиций. Постоянно, как губка, впитывали их мастерство. Бюбюсара Бейшеналиева, Рейна Чокоева и многие другие. Труппа была очень большая, более 90 человек», — рассказывает собеседница.

Первые гастроли и любимые роли

Хорошо помнит Татьяна Ивановна и первые гастроли. Они были в Москве в Большом театре.

— Это как полететь в космос. Помню, поселили нас в гостиничном комплексе на ВДНХ. В комнате по четыре девочки. Представляете, мне в 19 лет впервые увидеть такую красоту! Долго не могла поверить, что это не сон. Утром соскочила с кровати, когда заиграл гимн СССР. Рядом Кремль, Мавзолей. За окном картина, которую с детства мы видели только на картинках и экране телевизора. Все спали, я их так и не смогла разбудить.

Поразило отношение к нам артистов главного театра страны. Они приходили, спрашивали, что нам надо. Принесли балетные туфли. Им их тогда в Большом театре шили на заказ, а мы получали обычные заводские пуанты. Это, конечно, небо и земля. Еще запомнились просторные балетные классы, зрительный зал. В Москве оказались и очень благодарные зрители. Для них мы приготовили балет «Жизель», «Болеро» на музыку Мориса Равеля (в нем блистала наша прима Айсулу Токомбаева) и оперу «Манас». Мой гастрольный дебют удался. Публика осталась довольна, — говорит Татьяна Дьяченко.

Фото из архива Татьяны Дьяченко

Не могли мы не поговорить и о любимых постановках нашей героини.

— Это две сольные партии в спектаклях «Спящая красавица», где я исполняла Фею Карабос, и в «Докторе Айболите» — Варвару. К ролям я подошла уже как состоявшаяся балерина. Это были характерные роли. Мне по моей натуре необходимо не только хорошо станцевать, но и сыграть на сцене. С артисткой, которая была задействована в этой роли, произошел несчастный случай, она сломала ногу. А спектакль должен был начаться через два дня. Срочно ей искали замену. Играть Фею я хотела с самой премьеры спектакля. Мне так нравилась эта партия, что я набралась смелости, отправилась к педагогу-репетитору и предложила свою кандидатуру. Она удивленно на меня посмотрела и только спросила, откуда я знаю эту роль. Но согласилась, чтобы я пришла на репетицию. Естественно, весь порядок роли, что за чем идет, я знала, оставалось соединить все воедино. Репетиции Инги Евгеньевны Левченко я запомнила на всю жизнь. Она могла человеку всю роль разжевать. Столько времени прошло, а я могу на словах разложить всю свою роль, — вспоминает Татьяна Ивановна.

Она честно призналась, что никогда не мечтала быть в театре примой.

— Я знала, что мое место — кордебалет, первая линия. Поверьте, в наше время это было престижно. Доставались и сольные маленькие партии. Знаете, особых интриг в балетной среде не было. Труппа была очень дружная. В гримерке, где я переодевалась, было шесть человек. Девчонки делились всеми секретами. Театр был для всех нас вторым домом, — подчеркивает наша собеседница.

Из балерин в гримеры

Удалось нашей героине на одной сцене выступить и со знаменитой Анастасией Волочковой.

— Она приезжала к нам по приглашению руководства театра. В спектакле «Жизель» я играла ее маму. Мне тогда было около 50 лет. На экране телевизора и в жизни она очень эпатажная. Вышли мы на репетицию, хотела обговорить некоторые моменты. Российская звезда поразила меня ответом: «Я все знаю и здесь просто хожу пешком». Во время спектакля я увидела ее пустые глаза и взгляд в никуда. У нас в труппе не оказалось человека, кому бы она понравилась. Гастролеры, которые к нам приезжают, как правило, ведут себя по-другому. На репетиции проходят весь спектакль, общаются с партнерами.

Вот вам из моей практики другой пример. Был у нас на гастролях звезда российской оперы из Санкт-Петербурга Аскар Абдразаков. В Мариинском театре он ведущий солист. В постановке «Князь Игорь» играл хана Канчака. Грим у него был очень сложный. Работать мне приходилось около часа. Так вот в нем не ощущалось ни капли звездности. В быту он оказался очень культурным человеком. Худого слова от него я ни разу не услышала. И таких артистов в моей жизни было большинство, — вспоминает Татьяна Дьяченко.

В общей сложности балетной сцене наша собеседница отдала чуть больше 20 лет.

Она рассказала, что, еще выступая на сцене, старалась сама себе делать прически, накладывать грим. Полностью порвать с театром не получилось. Предложили перейти в гримерный цех. В новую работу наша героиня окунулась с головой. Начала учиться делать парики.

По ее словам, на новом поприще было трудно, но очень интересно. Подготовить артиста к спектаклю сложно. Его грим должен полностью соответствовать роли. Есть большая разница между прическами оперных артистов и балетных.

Фото Юрия Кузьминых. На рабочем месте в театре

— Во-первых, я по-прежнему оставалась в театре. Во-вторых, была задействована в некоторых разовых спектаклях. Выход на сцену — своеобразная отдушина, отвлекавшая от обыденной повседневной жизни. Когда перевоплощалась в своих героинь, на второй план отходили домашние проблемы. В спектакле «Жизель» за всю карьеру участвовала не один десяток раз. И каждый раз в сцене смерти по-настоящему плакала, — добавляет Татьяна Ивановна.